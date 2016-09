»Worum geht es auf diesem Album, Jenny«, fragt eine Freundin am Anfang des Tracks »The Great Undressing«. »Es geht um Vampire«, antwortet Jenny Hval, die sich, wie auch schon auf vorherigen Alben, gerne mal kurz erklärt . Nein, eigentlich gehe es um Blut und Körperverfremdungen, stellt sie dann richtig. Aber die Metapher des Vampirs klingt wohl einfach gut und passt noch dazu.



Das Körperthema wird nicht nur in den Texten angegangen, auch die Musik und andere Geräusche spielen eine Rolle: Es wird hektisch geatmet und geflüstert, gekratzt, geraschelt und geknistert. Die Effekte finden sich vor allem in den experimentellen Interludien, die die harmonischeren Songs »Female Vampire«, »Conceptual Romance«, »The Great Undressing« und »Secret Touch« dadurch umso klarer hervortreten lassen. Ein wenig exzentrisch wirkt das alles schon, aber auch sehr intim, oft klug und immer emotional in der Nähe, die Jenny im Kontrast zwischen physischen Geräuschen und persönlichen Texten aufbaut. Und siehe an, da schreibe ich auch schon Jenny, so persönlich meint man Hval nach dem Genuss des Albums zu kennen.