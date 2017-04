Mit Alben wie »Unfun« oder »Bivouac« prägten Jawbreaker zu Beginn der Neunzigerjahre die emotionaleren Auswüchse des US-Punk, nur wenig später war schon wieder Schluss: Mit der Tour zu ihrem 1995 veröffentlichten Album »Dear You« löste sich die einflussreiche Band auf. Nachdem sich bereits im letzten Jahr eine Reunion andeutete, ist diese nun amtlich: Jawbreaker stehen am 17. September als Headliner des Riot Fest in Chicago auf der Bühne. Dabei soll es sich um eine exklusive Show handeln, weitere Termine oder gar neue Veröffentlichungen seien nicht vorgesehen. Fans bleibt also nur zu hoffen, dass die drei durch das Gastspiel in Chicago wieder auf den Geschmack kommen und vielleicht doch noch mal über den großen Teich kommen oder den gemeinsamen Weg ins Studio finden.