Wenn Jarvis Cocker und Chilly Gonzales ein gemeinsames Album veröffentlichen, sind die Erwartungshaltungen gleich zweier Fanlager überlebensgroß. Ebenso hoch ist allerdings auch die Chance, dass die beiden Chamäleons des zeitgenössischen Pop mit ihnen genüsslich brechen. Genau das ist mit »Room 29« passiert, und eben dafür sind die beiden Musiker zu beglückwünschen. Ihre Kollaboration ist konzeptionell eng mit dem Hotel Chateau Marmont verknüpft, das im goldenen Zeitalter Hollywoods einen berüchtigten Hot Spot darstellte. In ebenjenem Hotel logierte Cocker einst im Zimmer 29, das ihn dazu inspirierte, sich in die Mythen dieses Umfelds hineinzuversetzen. Die großartigen Episoden, die dabei entstanden, teilte er mit Gonzales, der seinerseits kleine Kompositionen und Piano-Figuren beisteuerte, die wiederum Cocker dann mit konkreten Texten versah. So mögen die 16 Stücke des Albums oft beiläufig und zu textlastig für Pop wirken, sie rufen jedoch das Beste in beiden Künstlern hervor: den mythischen Glanz, den Cockers croonende Stimme und seine Texte besitzen, und den so romantischen wie lakonischen Witz in den Fingerübungen des musikalischen Supertalents Gonzales. Man kann sich gut vorstellen, wie die beiden als Harlekine in der Lobby des Hotels sitzen, einer am Piano, einer (nackt) auf dem Klavierdeckel, und mit ihren Stücken die Hollywood-Prominenz mal zum Lachen bringen und mal verwirren. Das ist Kammermusik, das ist Lounge- und Bar-Jazz im besten Sinne: in all seinen Einzelteilen suchend, insgesamt aber doch ungemein stimmungsvoll. Nur eines ist »Room 29« nicht: Popmusik. Aber das können beide ihren Fans sicherlich noch beibiegen.