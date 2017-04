Schon beim ersten Song »Near To The Wild Heart Life« sieht Gitarrist King mit seinen ungewaschenen Korkenzieher-Locken aus, als ob er schon ein Konzert gespielt oder wenigstens eins im Mosh-Pit verbracht hätte. Was folgt ist ein wildes, mitreißendes und energisches Potpourri durch die drei bisherigen Alben der Band aus Vancouver. Dabei sind die besten Momente diejenigen, in denen King und Prowse so simple wie unschuldig-schöne Zeilen dem extrem gut gefüllten Gebäude 9 entgegenschmettert, wie beispielsweise bei »Young Heart Sparks Fire«: »I don't want to worry about dying / I just want to worry about those sunshine girls.«



Dass dieses Rezept aus dröhnendem Gitarren-Geschrammel, nach vorne preschendem Schlagzeug und Texten zwischen Liebeskummer, Alkohol und anderen Drogen, Road-Trips, Heim- und Fernweh sich auf Platte irgendwann abnutzt, steht zu befürchten. Zum Glück ist es bisher weder so weit, dass dies dort der Fall ist, noch, dass die Energie mit der King und Prowse jedes Konzert bestreiten irgendwie weniger zu werden scheint. Und so lange das so ist, bleibt einem nur eines übrig: den Moment genießen. Und es gibt wenige Bands deren Konzerte dazu besser geeignet sind als die Japandroids aus Vancouver, British-Columbia, Kanada.