Zwischen 2012 und 2013 haben Japandroids über 200 Shows in über 40 Ländern gespielt. Diesen Marathon beendeten sie mit einer Danksagung an alle, die mit ihnen »getrunken, geraucht, geschwitzt, geblutet, gekotzt, gevögelt, getanzt, geschrien, gesungen und am wichtigsten: gerockt haben«. Das fasst ihre Attitüde wahrscheinlich am besten zusammen – und erklärt, warum ihr neues Album »Near To The Wild Heart Of Life« heißt. Mihaela Gladovic traf das Duo in Berlin.

Viereinhalb Jahr hat es gedauert, dass sich das kanadische Duo Japandroids endlich mit einem neuen Album zurückmeldet. Ende Oktober knallte es uns die raue, schweißtreibende Gitarrenmusik eines vor Energie strotzenden Teasers zum dritten Longplayer vor die Nase. – zwar nur acht Songs lang, aber viel mehr hätte man eh nicht ausgehalten: Gitarrist Brian King und Drummer Dave Prowse katapultieren ihre Hörer von der ersten Sekunde an in einen imaginären Moshpit.



Seither haben Japandroids zwei umjubelte Alben mit leicht zu verdauendem, aber ordentlich krawalligem Noiserock veröffentlicht: das 2009 erschienene Coming-of-age-Album »Post Nothing«, auf dem Brian und Dave sowohl textlich als auch musikalisch die Nachwehen der erst kürzlich zurückliegenden Pubertät auf ihren Instrumenten zügellos aus sich rausprügelten und -schrien, sowie das Nachfolgealbum »Celebration Rock« (2012), das schon mit dem ungestümen Introtrack »The Nights Of Wine And Roses« versprach, an die Energie und den Erfolg des Erstlings anzuknüpfen. Schon in der vorab erschienenen Hitsingle »Younger Us« heißt es: »Remember that night you were already in bed / Said fuck it, and got up to drink with me instead.« Nach unzähligen kompromisslosen Liveshows rund um den Globus brauchten Dave und Brian im Anschluss an ihre letzte Show im November 2013 allerdings eine kreative Pause, bevor es wieder ins Studio ging.

Wahrscheinlich haben sie das einer Verquickung aus Zur-richtigen-Zeit-am-richtigen-Ort-Momenten, einer Menge harter Arbeit und sicherlich auch dem Pitchfork-Push zu verdanken. Denn eigentlich ist der Umstand der Band schon ein ziemlich ungewöhnlicher: Kennengelernt haben sich die beiden an der Uni im kanadischen Victoria, wo King Geowissenschaften und Prowse Anthropologie studierte. Erst zu diesem Zeitpunkt – also irgendwann mit Anfang 20 – fingen die beiden überhaupt an, Musik in einer Band zu machen. In einem Alter, in dem andere Kids ihren Traum vom Rockstar-Leben schon mit mindestens drei verschiedenen Bands gegen die Wand gefahren haben, setzte Prowse sich das erste Mal in seinem Leben hinter ein Drumkit. »Wir beiden hatten schon immer ein großes Interesse an Musik. Vor allem an Livemusik«, erzählt Gitarrist Brian. »Erst, als wir die Szene in Victoria und Vancouver kennenlernten, haben wir gesehen, dass man kein großer Rockstar sein muss, um auf einer Bühne zu stehen. Das waren Menschen wie du und ich, die einfach ein Instrument in die Hand genommen und geile Liveshows gespielt haben. Dann dachten wir, das können wir auch.« Gedacht, getan. Und schnell erspielten sie sich im heimischen Kanada eine kleine Fanbase.Dass sie stets mehr Schweiß und Herzblut in ihr Musikprojekt gesteckt haben als die meisten in ihrem Umfeld, zahlte sich plötzlich beim Pop Montreal Festival aus. Hier kam Greg Ipp auf sie zu und war ganz versessen darauf, die Zwei-Mann-Combo mit völliger kreativer Freiheit auf seinem Independentlabel Unfamiliar Records unterzubringen. Hinzu kam ein Musikjournalist von Pitchfork, der ihren Gig euphorisch zu einem der besten des Festivals erklärte. Nach ihren unabhängig produzierten und ohne Label vertriebenen EPs »All Lies« von 2007 und »Lullaby Death Jams« von 2008 schien der unaufhaltsame Stein ins Rollen zu kommen. »Das war, nachdem wir eigentlich beschlossen hatten, als Band aufzuhören. Es erschien uns einfach verrückt, dass wir das mit unserer ersten Band schaffen könnten«, erinnert sich Dave.Seither haben Japandroids zwei umjubelte Alben mit leicht zu verdauendem, aber ordentlich krawalligem Noiserock veröffentlicht: das 2009 erschienene Coming-of-age-Album »Post Nothing«, auf dem Brian und Dave sowohl textlich als auch musikalisch die Nachwehen der erst kürzlich zurückliegenden Pubertät auf ihren Instrumenten zügellos aus sich rausprügelten und -schrien, sowie das Nachfolgealbum »Celebration Rock« (2012), das schon mit dem ungestümen Introtrack »The Nights Of Wine And Roses« versprach, an die Energie und den Erfolg des Erstlings anzuknüpfen. Schon in der vorab erschienenen Hitsingle »Younger Us« heißt es: »Remember that night you were already in bed / Said fuck it, and got up to drink with me instead.« Nach unzähligen kompromisslosen Liveshows rund um den Globus brauchten Dave und Brian im Anschluss an ihre letzte Show im November 2013 allerdings eine kreative Pause, bevor es wieder ins Studio ging.

»Nachdem wir ›Celebration Rock‹ veröffentlicht hatten, wurde uns klar, dass all diese Platten Dokumente sein werden, die noch lange nach der Band existieren würden. Ich glaube, das hat unsere Art und Weise der Studioproduktion verändert.« Japandroids gehören zu den Bands, die einfach nur auf die Bühne wollen: Rock’n’Roll leben und erleben; einfach die Instrumente in die Hand nehmen und ohne viel Umschweife Schrammelriffs und schnelle Drums live umsetzen, ohne viel über Sound- und Klanglandschaften nachzudenken. Fuck it, and play instead! »Wir wollten immer nur spielen. Wenn eine Band uns beeinflusste, dann dachten wir: ›Wir wollen nicht so klingen wie deren Album, sondern wie die Show.‹« Das Studio, ergänzt Brian seinen Bandkollegen, habe den beiden immer eher Angst gemacht. »Wir sind hingegangen, haben unser Live-Set aufgebaut und einfach gespielt, wie wir es auch auf der Bühne tun. All diese Knöpfe, die Technik, die Instrumente und die zahllosen Möglichkeiten haben uns eingeschüchtert. Aber jetzt haben wir unsere Regeln über Bord geworfen und nutzen das Studio endlich so, wie es genutzt werden sollte.« Für beide hat es sich wieder so angefühlt, als würden sie ihr erstes Album produzieren. Was ihnen dabei und bei der Weiterentwicklung ihres Sounds maßgeblich half, war die nicht gesetzte Deadline zur Fertigstellung ihres dritten Longplayers. Neu erfunden haben sich Japandroids dabei zwar nicht, aber ihnen ist mit »Near To The Wild Heart Of Life« erstmals gelungen, so zu klingen, wie in ihrer 2012 von Brian geschriebenen semi-sachgerechten Bandbiografie selbst beschrieben: wie eine zweiköpfige Band, die wie eine fünfköpfige klingt. »Near To The Wild Heart Of Life« büßt für mehr melodiöse Vocals, mehr Effekte und einen vielseitigeren Sound etwas von dem Noise der ursprünglichen Japandroids ein. Allerdings bringt einen das Album selbst beim heimischen Hören nicht weniger zum Beben als die Vorgänger. Wie das live endet, lässt sich im April nachprüfen, dann sind Japandroids auf Europatour.

