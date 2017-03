Mit acht Studioalben in 25 Jahren Bandgeschichte können Jamiroquai keine besonders hohe Veröffentlichungsfrequenz vorweisen. Das sei ihnen aber allemal gegönnt, da die Band um Mastermind Jay Kay bisher noch nie wirklich enttäuscht hat. Diesmal haben sie sich jedoch länger Zeit gelassen als je zuvor. Ob sich die Wartezeit von stolzen sieben Jahren trotzdem gelohnt hat? Für die Acid-Jazz- und Funk-Rock-Anhänger der ersten Alben dürfte die Antwort darauf zunächst »Nein« lauten. Jamiroquai haben sich weiterentwickelt und nun ganz offensichtlich mehr Freude an elektronischen Sounds. Es gibt Anleihen an EDM und Trap, schon der Titeltrack »Automaton« weckt Assoziationen zu den französischen Electro-Heroen Daft Punk. Aber Jamiroquai bedienen sich für »Automaton« auch beim Disco-Sound der 1970er oder den Synthesizern der frühen 1980er. All das wirkt zunächst sehr untypisch für die Briten und braucht ein wenig Gewöhnungszeit, doch spätestens nach den ersten fünf Tracks wird klar: Das sind Jamiroquai 2017, und das ist stark! Zu diesem Urteil kann man aber nur kommen, weil diese vielseitige Mischung vom guten alten Jamiroquai-Summer-Feelgood-Funk zusammengehalten wird, der schließlich doch das Herzstück des Albums bildet. So bekommt man auf »Automaton« schlussendlich eine in sich stimmige Mischung, die sich zu einem dichten und bunten Klangteppich formiert und wunderbar unter Jay Kays wie immer enthusiastisch-mitreißende Stimme legt. Auch wenn sich der Sound entscheidend verändert haben mag, sollte man »Automaton« eine Chance geben – denn vor allem im Hinblick auf den kommenden Sommer finden sich darauf einige Kandidaten, die eine perfekte Ergänzung zu Feelgood-Hits wie »Cosmic Girl« oder »Seven Days In Sunny June« darstellen.