Nach elektronischen Experimenten und normalem Pop jetzt also ernst gemeinter Soul: Jamie Lidell kann auf besorgniserregende Weise einfach alles. Apropos Erregung: Mit »Building A Beginning« könnte man problemlos seiner Bums-Playlist 14 neue Songs hinzufügen – soll ja Leute geben, die sowas haben. Dabei erinnert der lidellsche Soul stark an musikalische Größen und kitschige Klänge der 1970er, allen voran und immer wieder Stevie Wonder, dessen Stimme der Engländer sich stark annähert.Aber auch ein kleiner Mann hat Lidell inspiriert: Sein Sohn Julian, für den er Songs kreieren wollte, die den Burschen »umherspringen« lassen. Neben sexy Balladen (»Building A Beginning«, »Find It Hard To Say«, »Don’t Let Me Let You«) und Retroklängen (»Me And You«) gibt es aus diesem Grund auch schnellere bis funkige Lieder (»Julian«), Backgroundsängerinnen (»Motionless«, »Nothing’s Gonna Change«) und viel instrumentales Pipapo (»How Did I Live Before Your Love«). Insgesamt ein Album für alle erdenklichen Innenaktivitäten rund um Familie und Liebe, kurz: Herbst.