Jacques, du beschreibst »Feel Infinite« als ein Album über die utopischen Aspekte der Club-Kultur. Was können wir von diesem Konzept heute noch lernen? Vielleicht mehr denn je. Unsere Welt koppelt sich nicht nur zunehmend von seinem real existierenden, physikalischen Raum ab, sondern zersplittert auch immer mehr in unzählige, kulturelle Nischen. Obwohl der Austausch von Ideen durch das Internet explodiert ist, findet alles nur noch in Blasen statt. Der Club ist dagegen tief in der realen Welt verwurzelt. Er bringt Menschen an einem physikalisch existierenden Ort zusammen und lässt sie dort ein gemeinsames Erlebnis teilen. Vielleicht kommen sie auch dort nicht immer perfekt miteinander aus und haben teilweise wenig gemeinsam. Sie teilen für diesen Moment aber die gleichen Erfahrungen und Interessen. Das hat für mich einen sehr hohen Stellenwert.

Die Utopie impliziert ja schon per Definition eine gewisse Unmöglichkeit. Wäre es in diesem Kontext nicht konstruktiver, von einer Blaupause für die Gesellschaft zu sprechen?

Ja, warum nicht. Ich meine, was damit einhergeht ist eben eine idealisierte Form der Zwischenmenschlichkeit, die in dieser positiven Ausprägung aufgrund unterschiedlichster Faktoren normalerweise nicht existiert. Das ist an sich auch okay, ich akzeptiere Konflikte und Meinungsverschiedenheiten. Ich glaube aber auch, dass man diese besondere Form der Akzeptanz, Toleranz und Gleichberechtigung durchaus anstreben darf. Wenn du mit Hilfe eines strengen Work-Out-Plans auf einen gesünderen Lebensstil hin arbeitest, kannst du das Fitnessstudio ja trotzdem auch mal schwänzen. Das negiert ja nicht gleich die eigentliche Intention. Nichts auf dieser Welt ist perfekt, vor allem nicht die Menschen. Der Club kann in seinem unmittelbarsten Momenten aber ein temporärer Ort sein, an dem altruistische Werte in einer idealisierten Form auftreten.





Wie könnte denn ein gesellschaftlicher Transfer dieser Werte aussehen?

Meine Hoffnung wäre, dass Menschen aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten im Club aufeinandertreffen und dort einfach neue Perspektiven erlangen. Konfrontationen mit anderen Lebensentwürfen können nicht nur zu einer Normalisierung vorhandener Unterschiede führen, sondern auch zu einer Zelebrierung dieser Kontraste. Ich bin in solchen Momenten immer sehr inspiriert davon, wie Menschen in einem sicheren Umfeld loslassen und sich einfach so geben können, wie sie sich wirklich fühlen.





Für marginalisierte Randgruppen ist der Club nach wie vor ein wichtiger Rückzugsort. Ist es nicht bedauerlich, dass es solche Schutzräume überhaupt noch braucht?

Absolut! Das führt im Grunde wieder zu der vorangegangen Frage. Trotzdem müssen wir extrem dankbar dafür sein, dass wir diese Orte haben, solange die Gesellschaft nicht in der Lage ist aufzuholen und alternative Lebensentwürfe einfach zu akzeptieren. Ich denke, Plattformen wie Tumblr haben auch sehr viel dazu beigetragen, Räume zu schaffen, in denen sich entsprechende Gemeinschaften sicher fühlen und Einblicke in ihre Lebenswelt teilen können. Da kommen wir allerdings auch schnell wieder zu dem Problem der Blasen, in denen man sich bewegt. Daher sind reale Orte für diesen Austausch schlichtweg notwendig. Alleine, um Diversität in der Gesellschaft sichtbar zu machen und alle Menschen als das zu sehen, was sie sind: Menschen.