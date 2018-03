Manche Musiker wissen sowohl durch die Substanz als auch durch die Menge ihres kreativen Outputs zu beeindrucken. Zu diesen Künstlern zählt Jacob Bellens. Schließlich kann der Däne inzwischen auf vier veröffentlichte Soloplatten in sechs Jahren zurückblicken. Während allerdings das 2016 erschienene »Polyester Skin« klassisch an Gitarre und Klavier komponiert wurde, entwickelte Bellens sein neues Album am Laptop. Jedoch hört man »Trail Of Intuition« diesen Entstehungsprozess nicht an.



Stattdessen klingen die zwischen Synthie- und Folk-Pop changierenden Songs, als ob sie im Schlafzimmer geschrieben worden wären. Dabei zeigen melodieverliebte Stücke wie die eingängige erste Single »Renegade« oder das gefühlvolle »Friday«, warum Bellens’ Soloplatten bereits die dänischen Charts erreicht haben. Bleibt nur zu hoffen, dass das durchgehend gute »Trail Of Intuition« dem Kopenhagener auch außerhalb von Skandinavien zu Erfolg verhilft. Mit einem glasklaren Hit wie »All The Songs« sollte das eigentlich locker gelingen.