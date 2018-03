Nachdem der genialische Eigenbrötler Jack White nach der Auflösung der White Stripes zahlreiche Nebenprojekte betrieb, das Label Third Man führte und seine Solokarriere ins Rollen brachte, waren sogar bei diesem Irrwisch die Akkus erst mal leer. Deshalb machte er sich für rund zwei Jahre rar. So ein Rückzug ins Private kann bei einem Getriebenen wie ihm natürlich nur die Ambition entstehen lassen, mit einem großen Ausrufezeichen zurückzukehren. Diese Haltung ist auf seiner dritten Solo-LP zumindest omnipräsent. Es wirkt zwar zunächst wie eine Konzession an die Plattenfirma, den recht hüftsteifen Pop-Gospel »Connected By Love« als zahme und eingängige erste Single ins Rennen geschickt zu haben, denn vor allem in der Mitte von »Boarding House Reach« dreht White alles durch den Fleischwolf: Die Amplituden flirren, die Synthesizer quietschen.



Dabei offenbaren sich zwei zentrale Dinge: Er ist trotz seiner gesetzten und typischen Manierismen ein Künstler, der immer weniger fassbar ist und sich (musikalisch) alles erlaubt. Gleichzeitig hatte er offensichtlich kein Korrektiv an seiner Seite, das die schiere Sound-Wut des Musikers hätte kanalisieren und in sinnvollere Bahnen lenken können. Bei White musste dieses Mal alles raus, da kann es auch passieren, dass klassisches B-Seiten-Material wie das White-Stripes-Outtake »Over And Over And Over« mangels externer Qualitätskontrolle auf der Platte landet. Auch wenn sich also hin und wieder entrückte Schrullen ihren Weg bahnen, ist White an anderer Stelle hochaktuell und bekundet auf »Respect Commander« seine Abneigung gegenüber jenen Chauvinisten, denen der #metoo-Knall entgangen ist. Bei all dem kakofonischen Quatsch, den White hier mitunter aufzieht, ist vieles auch großartig gelungen. Das flirrende Soul-Stück »Why Does A Dog?« beispielsweise genauso wie die feinfühlige Paul-McCartney-Hommage »Homoresque«, die den Amerikaner auf der Höhe seiner Kunst und von einer bisher unbekannten reifen und emotionalen Seite zeigt.