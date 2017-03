Seit 2009 peitschen zwei Frauen und drei Männer die französische Rockszene und geben sich verdammte Mühe, dabei rootsy und verspielt zu bleiben. J.C. Satàn nennen sie sich allerdings nicht direkt, den Namen haben sie später aus SEO-Gründen (Suchmaschinenoptimierung) gewählt. »Als wir unsere erste EP rausbrachten, nannten wir uns noch schlicht Satan. Aber als wir uns dann gegoogelt haben, war es einfach unmöglich uns zu finden. Also nannten wir uns um in J.C. Satàn und von da an lief alles rund.«





Willkommen im 21sten Jahrhundert – selbst wenn Du die Cover selber malst und haufenweise Poster DIY im Siebdruckverfahren herstellst, zählt am Ende immer noch, was Google von dir hält! Aber all das sind Nebenschauplätze, entscheidend war zunächst das Treffen des talentierten Franzosen Kid Arthur mit der talentierten Italienerin Paula und ihre gemeinsame Vision von Musik. Und die wurde schon mit The Jesus And Mary Chain oder einer Mischung aus Gorillaz und The Cramps verglichen, aber genau da erkennt man die erfahrene Band; es nötigt ihr nicht mehr als ein Achselzucken ab. »In Lille haben wir mal einen Song als Pink Floyd Cover angesagt und die Hälfte der Leute hat’s geglaubt«, meint Kid Arthur.





Genau, Genrefizierung ist eh subjektiv. »Wir wurden irgendwann mal als Doom Pop beschrieben, was nahezu perfekt passt«, sinniert Paula kurz, um allerdings auch das wieder nach kurzer Zeit mit grundsätzlicher Skepsis zu schmähen. »Wie gesagt, wir verstehen die Vergleiche nicht mehr, die andere Leute ziehen«. Wirklich wichtig ist dagegen die Live-Präsenz, das Spielen auf der Bühne und darin sind J.C. Satàn wirklich geübt und überzeugend. Über und über verziert wie sie sind, könnte man sie für den Betriebsausflug eines Tattoo-Studios halten. Dazu noch die Erscheinung von Bassistin Alice mit ihrer Betty-Page-Frisur, die mit der Körperhaltung eines Torero und dem stechenden Blick eines stolzen Korsen über die Bühne schreitet – man würde nicht glauben, wie viel Melodie noch in ihrer Musik steckt. Ein Selbstbewusstsein, das fasziniert und sich gern auch mal in bohrendem, treibenden, aufpeitschenden Live-Versionen entlädt, die das Publikum in Frankreich regelmäßig begeistert. Für Deutschland sind sie eher noch Newcomer, dafür waren sie schließlich nach Groningen gekommen, selbst wenn alle anderen Newcomer dort bedeutend jünger und unerfahrener waren.