Während sich der Klang von Bands wie Stabil Elite und zur Not auch Kraftwerk gedanklich einigermaßen gut in Städten wie Düsseldorf verorten lässt, verstopfen beim Hören von Ivory Clay s Debütalbum »Doubt« eher Bilder von skandinavischen Landschaften oder berühmten Sehenswürdigkeiten aus Übersee die Hör- und Hirnwindungen. Zu außerordentlich klingt der Sound dieses Albums in den Relationen Düsseldorfs. Und viel zu sozialpolitisch sind die Videos zu »Towards The Open Night« und »Whatever There Was« mit ihren kenternden Flüchtlingsbooten, Soldatinnen, zerbombten Städten und all dem Krieg und Terror. Genrezuschreibungen lässt diese Band ganz bewusst nicht zu. Und eben das macht sie – zum größten Teil jedenfalls – aus. Denn ihre Aufgabe sehen Ivory Clay darin, der deutschen Populärmusik eine neue Alternative zu bieten. Mit ihrem Debüt ist ihnen genau das gelungen: elf vor sich hin traumwandelnde Songs mit schwelgerischen Melodien und geilen Nebengeräuschen – mal spannend und dann wieder entspannend.