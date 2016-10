Das Motiv des Vogelgesangs durchzieht Isans neues Album »Glass Bird Movement« in all seinen elektronischen Soundscapes. Mal meint man, die gefiederten Freunde pulsierend zwitschern zu hören, mal trällern sie sanft vor sich hin. Das Duo Antony Ryans und Robin Savilles verfolgt diesen Ansatz der lautmalerischen Tongedichte seit nunmehr 20 Jahren, obwohl die beiden in eigenen Studios in England respektive Skandinavien sitzen und sie die Fliegerei dementsprechend wenig zu interessieren scheint.