Mit gesenktem Blick und unsicherem Gesichtsausdruck steht Isaac Gracie auf der kaum 20 Zentimeter hohen Bühne in der kleinen Lutherse Kerk. Seine blonden, zotteligen Haare fallen ihm immer wieder ins Gesicht. Ein bisschen erinnert sein Äußeres an eine bemühte Cobain-Kopie. Das soll also der neue, strahlende Londoner Songwriter sein, der für den Folk-Playlisten-Hit »Reverie« verantwortlich ist und der sich genauso gut auf Folk wie auf Pop versteht? Zweifel solcherart verflüchtigen sich aber, sobald er seine ersten Songs anstimmt. Tatsächlich haben seine Lieder aus drei bisherigen, teilweise nur als Demos aufgenommenen EPs eine außerordentliche Kraft: die Tiefe von Folksongs, aber oft auch die Breite, um als sehnsüchtige Popsongs zu funktionieren.

»Fluch und Segen zugleich«, nennt Gracie diese Doppelbegabung später. Im Gespräch merkt man, dass der introvertierte Ex-Chorknabe mit der sinnlichen Soul-Stimme durchaus damit zu kämpfen hat, keine stilistische Heimat zu haben: »Wenn ich zur Gitarre greife, weiß ich nie genau, was dabei herauskommt, welches Genre ich mit dem neuen Stück bedienen werde. Ich sollte es wohl als Luxus begreifen, ein Songwriter zu sein, der verschiedene Genres kann. Aber ich hätte auch gerne ein stilistisches ›Zuhause‹.« Dafür hat er aber Talent. Sowohl live als auch auf seinen bislang bekannten Aufnahmen und sicher auch dem Debütalbum, das bereits fertig ist und in den nächsten Monaten erscheinen soll.



Mittlerweile verfügt Gracie über eine zweiköpfige Backing-Band – zum ersten Mal überhaupt in seiner Karriere: »Musik war für mich nie eine gemeinschaftliche Angelegenheit. Ich hatte auch nie ein Umfeld, in dem das möglich gewesen wäre. Meine Passion habe ich immer für mich allein ausgelebt. Ich wollte aber eigentlich immer in einer Band spielen und bin sehr glücklich, die richtigen Musiker dafür gefunden zu haben. Ich habe schließlich 23 Jahre warten müssen, um dieses Gefühl zu erleben.« Trotzdem ist Gracies Performance immer dann besonders beeindruckend, wenn er alleine seine Songs zur Gitarre spielt. Dann bekommt man eine Ahnung, dass er durchaus in der Lage ist, zu den großen Folk- und Indie-Songwritern aufzuschließen. Um das abschließend zu beurteilen, mag es noch viel zu früh sein. Aber die bislang bekannten Songs sowie seine Live-Shows sind ein markanter Wert, der allein schon von wenigen anderen Künstlern erreicht wird.