Wut und Optimismus mischen Captain Planet schon seit Jahren in ihren Liedern. Mit ihrem letzten Album »Ein Ende« schaffte es die Punkrock-Band sogar in die Charts. Nun spielen sie auf dem zweiten Angry Pop Fest in Düsseldorf. Das findet am 4. März im zakk statt und lockt mit jeder Menge weiterer Live-Acts. So werden Keine Zähne Im Maul, Aber La Paloma Pfeifen ihre Mischung aus melodiösem Post Punk und krautigem Pop an die Hörer bringen, Schreng Schreng & La La auf ihrer jahrelangen Kneipentouren einen Abstecher nach Düsseldorf machen und Leitkegel Musik ganz im Zeichen ihres Schlachtrufes »Tocotronic darf niemals siegen«, zum besten geben.