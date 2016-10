Gäbe es eine moderne Version von Adam und Eva, so wäre das Duo Soft Hair mit großer Wahrscheinlichkeit die Versuchung schlechthin im Popmusik-Paradies. Aufgeladen mit akustischen Reizen bis hin zur imaginären Schlafzimmerdecke, mit formschöner Haarpracht und verführerischen bis leicht verruchten Songs, sind Soft Hair wie verbotene Früchte, die zum Genuss und damit zur Sünde verlocken. Beim Promotag herrscht jedoch Casual Friday bei dem kauzigen Duo, das sich für das aktuelle Album fünf Jahre Zeit ließ. Die Pyjamahose samt buntem Playboy-Bunny-Print von Mockasin lässt beide mit einem Augenzwinkern über Sinnlichkeit versus Sex-Appeal in ihren Songs diskutieren.



Dust erklärt sich das Ergebnis ihrer gemeinsamen Arbeit mit der Unfähigkeit, besagten Sex-Appeal musikalisch zu erzeugen: »Es wird immer gesagt, dass Popmusik sexy sei. Wir wollten, dass unser Album voll von diesen sexy Momenten ist. Da wir aber beide keine Ahnung hatten, wie das geht, strahlen die Songs nun eher eine Sinnlichkeit und Intimität aus.« Prägendes inhaltliches Motiv ist aber vor allem die Eifersucht, wie Mockasin verrät: »Es ist eine so starke Emotion. Obwohl wir beide zum Zeitpunkt der Album-Entstehung glücklich waren, fanden wir es spannend, uns mit einem gewissen Abstand dazu zu befassen.« In »Jealous Lies« oder »Lying Has To Stop« zum Beispiel. Anstelle von lautstarken Argumenten paaren Soft Hair ihren emotionalen Frust aber lieber mit dahingehauchten Synthesizer-Bubbles – und sind genau in dieser Konstellation dann doch ganz dicht dran am vertonten Sex-Appeal.