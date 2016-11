Ihr Debüt »No World« veröffentlichten Inc. No World (damals nur »Inc.«) 2013 auf dem angesagten Label 4AD, das durch Acts wie Grimes, TV On The Radio und Beirut bekannt wurde. Die DNA ihres ersten Erfolgs im Namen verewigt, begeistern die Brüder aus Los Angeles heute mit dem laidback R´n`B ihrer zweiten Platte »As Light As Light« mit dem es im Dezember auf Tour geht.

Geschrieben am

08. November 2016, 17:40