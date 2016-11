Nach ihrem Debütalbum aus dem Jahr 2013 haben Inc. sich den Titel der LP als Zusatz zu ihrem Bandnamen einverleibt und firmieren nun als Inc. No World . Aus ihrem coolen Alternative-R’n’B ist derweil eine traditionsverliebte Mischung aus Funk und Experimenten geworden. FKA Twigs steht nun kaum noch Pate, dafür mehr der gute alte Lionel Richie, jedoch in einer abgedämpften Version: Statt glatter 1980er-Party gibt es auf »As Light As Light« minimalen Gospel, bei dem zurückhaltend geklatscht und gepriesen wird. Dabei bleibt der Sound geschmackvoll und bricht niemals aus, die Lieder sind hypnotisch und wummernd, doch sie kratzen nicht an dem, was der Soul schon qua Namen fordert: der Seele. Nach eigenen Angaben haben die Brüder Andrew und Daniel Aged inzwischen zu Gott gefunden, und vielleicht erklärt dies den manchmal heiligen Ernst, mit dem die Beiden ihre Songs ausbreiten: Alles ist gut gemeint und sogar sehr gut gemacht, nur gelingt ihnen nicht die musikalische Verwandlung von Wasser in Wein, sondern von Wasser in Mate-Tee. Vielleicht muss man den einfach nur ein wenig länger ziehen lassen, damit er seine Wirkung entfalten kann.