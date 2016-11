Wann? 25.–27.05.

Wo? Neustrelitz

Wie groß? 5.000 Besucher

Welcher Sound? Indie-, Electro- und Folk-Pop

Vibe? Zusammen mit dem Haldern Pop ist das malerisch an der Mecklenburgischen Seenplatte in Neustrelitz gelegene Immergut Festival quasi »die Mutter« aller heimischen Indie-Festivals. Es besticht durch eine gemütlich-familiäre Atmosphäre, eine geschmackvolle Bandauswahl, seine Indie-Disco und nicht zuletzt sein Fußballturnier Immergutzocken.

Sehenswürdigkeiten? Natürlich sollte man sich, wenn man denn schon mal in der Gegend ist, nicht die vielen Seen in direkter Nähe des Ortes entgehen lassen. Ob nun Großer oder Kleiner Bürgersee, Zierker See oder Woblitzsee – baden kann man fast überall, das Wasser umwandern sowieso. Für Wasserscheue empfehlen sich die barocken Prunkbauten der Neustrelitzer Altstadt.