Das Immergut Festival gehört zu den Klassikern der deutschen Indie-Festivals. Schon seit dem Jahr 2000 locken die Festivalmacher bis zu 5000 Menschen nach Neustrelitz. Jetzt hat das Immergut sein Line-Up für 2018 komplettiert. Mit Drangsal und Roosevelt sind direkt zwei ehemalige INTRO-Titelhelden mit von der Partie. Unsere Aktuellen Cover-Kids Die Nerven wurden ebenfalls verpflichtet. Außerdem im Line-Up des immer geschmackssicheren Festivals sind Fil Bo Riva, Olli Schulz und Lambert. Neben den Konzerten wird es auch einige Lesungen beim Immergut geben. So wird etwa TV-Kolumnistin Anja Rützel ihre Ansichten zu Dschungelcamp und »Der Bachelor« humorvoll auf die Bühne bringen.

Das komplette Programm sowie den Ticket-Vorverkauf findet ihr auf der Festivalhomepage. Das Immergut Festival findet am 25. und 26. Mai statt. Schon am 21. April steigt in der Berliner Kugelbahn der Aufwärmabend mit der Band Oum Shatt und dem DJ-Team King Kong Kicks.