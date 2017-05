Endlich volljährig! Die Indie-Institution Immergut wird 18 Jahre alt, das muss gefeiert werden, womit direkt der Festival-Donnerstag beginnt. An den weiteren Tagen warten nicht nur das immer gute Musikprogramm, sondern auch Lesungen von Schorsch Kamerun, Jens Balzer und Ronja von Rönne, das legendäre Fußballturnier, und natürlich locken auch der einladende See oder der Planet Disko, auf dem das Raumschiff Indie am Ende eines jeden Freitags und Samstags landet, wenn auf den Festivalbühnen Schluss gemacht wird.