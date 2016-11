Ähnliches drücken, ebenfalls aus Kalifornien, auf »AM In The PM« (Aagoo) in gerade mal 18 Minuten auch aus und nennen das allen Ernstes LP. Sie schaffen in dieser Zeit acht Indie-Songs von einer melodiös flirrenden Wonne, dass man sie kaum mehr aus dem Kopf bekommt und unweigerlich an Real Estate im Lo-Fi-Gewand denken muss. Und in der größten Not gibt es ja auch noch die Repeat-Taste.