22.02.2017, Köln, Artheater





Es geht wieder aufwärts für Immanu El. Nach einer ewig langen Abwesenheit bedingt durch einen ewig langen (aber am Ende gewonnenen) Gerichtsprozess und der Veröffentlichung des neuen Albums »Hibernation« sind die Schweden wieder auf den Bühnen der Welt unterwegs.





Eröffnen dürfen den Abend aber erst mal Shipwrecks . Die können sich über einen auffallend langen und ausufernden Applaus freuen. Der etwas unscheinbar daherkommende Post-Rock der Kölner ist genau wegen seiner vordergründigen Unscheinbarkeit so hinreißend: Überall kommen Soundfetzen von den ganz Großen des Genres zum Vorschein. Sogar der in dieser Musikrichtung immer wieder beschworene »das klingt ja wie ein Film-Soundtrack«-Faktor ist ununterbrochen vorhanden. Und wer sagt, dass das was Schlechtes sei, hat’s leider nicht verstanden.