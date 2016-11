Fünf Jahre liegt die letzte Immanu-El-Veröffentlichung »In Passage« bereits zurück. Dabei war die lange Auszeit nicht mal freiwillig. Ein sich schier endlos ziehender Rechtsstreit um angeblich widerrechtlichen Alkoholausschank bei einem Konzert kostete die Band Zeit und Energie, die eigentlich in neue Songs fließen sollte. Nach Beilegung des Rechtsstreits war dann auch noch eine Kickstarter-Kampagne notwendig, um das vierte Album »Hibernation« fertigstellen zu können. Immanu El gehörten schon seit ihrem Debüt eher zum verträumten und sphärischen Flügel der Postrock-Landschaft, fernab der typischen Leise-Laut-Leise-Schemata plus Noise-Explosions-Finale, die das Bild des Genres bis heute stark prägen. Auf »Hibernation« wird der Rockanteil am Wort Postrock nun soweit zurückgeschraubt, dass man schon fast eher von Postpop sprechen muss. Alles an diesem Album wirkt fragil, das Thema »Hibernation«, also Winterschlaf, das Schutzsuchen vor der Kälte zieht sich als Stimmung durch alle Songs. Ab und zu verliert sich die Band dabei in zu vielen sphärischen Klangspielereien, die ins Nichts wabern statt hängenzubleiben, aber bei Highlights wie der Single »Voices« geht das Konzept voll auf.