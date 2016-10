Man gibt neuen Künstlern ja erst mal Kredit. Potenzial ist da, und auch, wenn das Ergebnis zunächst nur durchwachsen ist, könnte da noch was Großes draus werden. So erging es vermutlich nicht nur mir mit dem Debüt » Ghosts Of Now And Then « des Briten Ryan Hunn vor zwei Jahren. Gutes Label, nettes Artwork und von den richtigen Vorbildern beeinflusst, zudem grad noch so im Trend der Beatmaker-Szene zwischen L.A., London und Glasgow. Beim zweiten Album wird alles dann aber ernster und erwachsener, und genau so klingt »Glass« auch: Düsterer, minimalistischer und nuancierter. Nur leider nicht sonderlich begeisternd. Zu viel bleibt in simplen Entwürfen und kleinen Bewegungen hängen, zu oft passiert ein wenig und dann nichts mehr. Musik, wie gemacht dafür, zu enttäuschen. Vielleicht ist das ja Konzept, aber wenn, dann ist es ein sehr gewagtes. Und vielleicht kommt ja doch noch mal der große Wurf von Illum Sphere . Aber das hier ist er nicht und ich zergehe auch nicht mehr in Erwartung darauf.