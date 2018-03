21.03.2018 München, Kammerspiele

Wenn in den Münchner Kammerspielen, dem städtischen Schauspielhaus, die Parkett-Sitzplätze weichen und Platz für die tanzenden Musikliebhaber*innen gemacht wird, werden automatisch die Rahmenbedingungen für einen gelungenen Konzertabend gelegt: eine besonders atmosphärische Location, die gute Akustik, eine stimmige Lichtshow oder ein durchdachtes Bühnenbild. Ob der Abend auch den Sprung zum perfekten Konzerterlebnis schafft, entscheidet sich dann eigentlich immer in den ersten paar Sekunden des Auftritts. Dann nämlich, wenn zwei Künstlerinnen wie Ibeyi auf die Bühne kommen, ihren zweitstimmigen Gesang ansetzen und mit jedem Ton eine wechselseitige, mitreißende Energie Stück für Stück entfachen.

Die beiden Zwillinge Lisa-Kaindé und Naomi Díaz bringen eine Mischung ihrer beiden bisherigen Alben auf die Münchener Theaterbühne. Während sie in den Songs des selbstbetitelten Debütalbums von 2014 Vergangenes auf träumerische Weise thematisieren, reagieren sie in der Live-Präsentation der aktuellen Platte »Ash« auf die Ereignisse im Jetzt. Sie werden in ihren Ansprachen ernst bis politisch, springen, schreien und motivieren das Publikum zum Mitsingen. Ein Höhepunkt des Albums ist »No Man Is Big Enough for My Arms«, in dem die beiden Französinnen aus Michelle Obamas Rede von 2016 zitieren und ganze Partien samplen. Während der gesamten Show funktioniert das Zusammenspiel der beiden Musikerinnen auf den Punkt. Während Lisa-Kaindé die pathetischen Ansprachen übernimmt, gibt ihre Schwester Naomi mit ihren wechselnden Percussions musikalisch den Takt an. Gemeinsam treten sie immer wieder nach vorne und ermutigen das Publikum mit Schlachtrufen wie »We are deathless«.