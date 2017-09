Unsere aktuellen Titel-Twins Ibeyi veröffentlichen am 29. September ihren Zweitling »Ash«. Mit »Deathless« erscheint vorab schon mal die erste Single der neuen LP. Support gibt's dabei von Kamasi Washington.





Ihren Optimismus teilten die französisch-venezolanischen Zwillinge zuletzt unserer Autorin Annett Bonkowski mit, die das R'n'B- und Elektro-Soul-Duo für unsere aktuelle



Diese Energie ist vor allem in »Deathless« spürbar, der ersten Single-Auskopplung aus dem neuen Album, die sich mit der Unterdrückung gesellschaftlicher Minderheiten auseinandersetzt und musikalisch von Saxo-Spezialist Kamasi Washington unterstützt wird. Wir haben das Video für euch! Aller Wirrungen in dieser Welt zum Trotz glauben die Geschwister Lisa-Kaindé und Naomi Diaz an bessere Zeiten. Dass sie ab dem 29. September mit Veröffentlichung ihres neuen Albums »Ash« selbst dazu beitragen können, ist höchst wahrscheinlich.

Tracklist »Ash«



1. »I Carried This for Years«

2. »Away Away«

3. »Deathless« (feat. Kamasi Washington)

4. »I Wanna Be Like You«

5. »No Man Is Big Enough for My Arms«

6. »Valé«

7. »Waves«

8. «Transmission/Michaelion» (feat. Meshell Ndegeocello)

9. «Me Voy» (feat. Mala Rodriguez)

10. »When Will I Learn« (feat. Chilly Gonzales)

11. »Numb«

12. »Ash«