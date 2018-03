Herkunft DK-Kopenhagen

Genre Songwriter-Emo-Pop

Mitglieder 1

Besondere Vorkommnisse IAMJJs künstlerische Ader pulsiert in viele Richtungen: Er malt auch expressionistische Bilder.

Aktuelles Album »Bloody Future« (Warner)

Dein Künstlername ist gleichzeitig Antwort und Ansage.

Ja, das passt zu mir: Ich befinde mich in Kampfhaltung und möchte loslegen! Ich bin mir meiner bewusst und weiß genau, was ich will. Also, ja: Wenn du so willst, ist mein Künstlername eine Antwort – nicht nur auf die Frage »Who is JJ?«.

Worauf möchtest du denn sonst noch Antworten geben?

Ich möchte vor allem Impulse geben. Ich möchte, dass meine Musik die Leute aufweckt, zum Denken anregt oder irgendetwas in ihnen auslöst. Ich sage diesen Satz sehr oft, aber ich meine ihn auch genau so: Für die drei Minuten, die sie mir beim Zuhören schenken, möchte ich ihnen sieben Minuten zurückgeben.

Ist das auch dein Anspruch, wenn du dir Musik anderer Künstler und Künstlerinnen anhörst?

Das ist mein genereller Anspruch an jegliche Art von Kunst: Ich will, dass sie etwas mit mir macht. Ich glaube daran, dass Künstlerinnen und Künstler die Möglichkeit haben, durch einen Song, ein Bild, eine Skulptur zu wirken. Diejenigen, die die Kunst konsumieren, können sich dadurch an einen anderen Ort bewegen oder jemand anders sein.

Wann hast du dich selbst das erste Mal als Künstler verstanden?

Schon recht früh. Ich wurde in der Schule früher gemobbt und brauchte ein Ventil, um damit umzugehen. Ich habe zu Hause viel gemalt und mich als Künstler gesehen. Irgendwann hat mir mein Vater eine Gitarre geschenkt, und ich habe Bands wie AC/DC entdeckt und mich beim Musikmachen durchaus auch als Künstler verstanden. Damals war das wahrscheinlich auch noch eine Art Distanzierung und Maske vor den anderen. Aber der Gedanke, dass ich Kunst produziere und somit de facto Künstler bin, war schon früh in meinem Bewusstsein.

Zum Thema Konsum und Produktion: In deinen Songs kritisierst du vieles unserer recht kapitalistischen Welt und betonst viele negative Seiten. Würdest du gerne anders leben?

Im Grunde genommen möchte ich die bestehende Welt nur in Frage stellen bzw. daran arbeiten, sie zu verbessern. Man darf das nicht falsch verstehen: Ich weiß durchaus, dass ich auch Teil dieser Welt bin, aber dennoch ist es wichtig, diese zu hinterfragen und auch kritisch mit allem umzugehen. Ich bin kein grundlegend negativer oder immer trauriger Mensch, aber in meiner Musik ballt sich meine Haltung manchmal, und dann klingt das durchaus drastisch. Und ich möchte auch, dass sich die Menschen an mir reiben: Entweder du liebst mich oder eben nicht.