IAMDDB heißt eigentlich Diana Debrito. Wir treffen uns im Hinterzimmer eines kleinen alternativen Clubs in Berlin, der selten so voll ist wie an diesem Abend. Sie ist an größeres Publikum gewöhnt: In Angola hat sie schon auf dem Luanda Jazz Fest gespielt, woraufhin sie anschließend sogar zu einem Gig für den Präsidenten eingeladen wurde. Dieses Jahr ist IAMDDB in Europa auf diversen Festivals zu sehen und tourt durch kleine Clubs. Ihre Freundinnen begleiten sie fast immer auf ihren Konzertreisen, zwischen ihnen wirkt IAMDDB fast scheu – bis sie die Bühne betritt und den Raum mit ihrer Stimme zum Vibrieren bringt: »It’s a vibe!« ruft sie in die Menge. Dennoch wirkt sie nahbar und ist sehr heimatverbunden. Manchester, ihre Familie und ihre Freunde sind ihre Lieblingsthemen: »Ich hänge nicht gern mit Fremden ab«, erzählt sie. »Ich möchte Menschen um mich haben, die ich liebe. Menschen, die ich kenne.« Es ist also kein Zufall, dass ihre Freundinnen zugleich ihr Kreativ-Team sind, ihr Booking und Styling übernehmen. »Ich brauche diese Frauen. Deshalb habe ich sie um mich herum.« Wie wichtig es ist, unter Frauen solidarisch zu sein, hat sie schon von ihrer Mutter erfahren. »Feminismus war und ist mir immer wichtig. Ich möchte das Thema vorantreiben.« Politisch sind die Texte der jungen Britin jedoch nicht. Stattdessen betrachtet sie die Musik durch eine spirituelle Linse. Ihre Message an Hörerinnen und Hörer? »Ich möchte, dass die Leute sich lieben. Akzeptiere, dass du menschlich bist. Selbstliebe ist alles.«IAMDDB rappt, singt und produziert teilweise selbst oder kooperiert mit Gleichgesinnten wie Lenzmann, Diboujone oder Inka. Mit Letztgenanntem nahm sie zum Beispiel »Leaned Out« auf, das im britischen Radio munter Airplays sammelt. Die Startbedingungen für eine Musikkarriere waren bei IAMDDB von Anfang an gut: Ihr Vater ist der Saxofonist Manuel de Brito. Von ihm stammt auch ihre Liebe zu analoger Musik, die sie in ihren eigenen Stücken verarbeitet. Sie selbst beschreibt ihren Sound als »Urban-Jazz«, auch wenn dort viel mehr zusammenkommt: Bei den Konzerten tanzen ihre Fans zu den Trap-Beats, bis der Schweiß von der Decke tropft, ihre Stimme klingt oft nach reinem Soul.Es gibt Menschen, die wirken einfach, als hätten sie mehr Energie als andere. Zu ihnen zählt auch IAMDDB. Trotzdem klingt ihre Musik niemals hektisch oder überdreht. Sie sagt über sich selbst: »Schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Ich versuche so viel zu machen, wie ich kann, möchte viele neue Menschen und Orte kennenlernen. Ich will lernen und kreieren. Allerdings glaube ich, dass wir alle diesen Drang in uns haben.« Diese Ambivalenz erklärt sie mit ihrer persönlichen Dynamik. »Ich liebe es zu chillen, aber ich liebe auch den Turn-up. Ich bin immer entweder superhigh oder total entspannt.«