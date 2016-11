In ihrer Facebook-Biografie verkünden I Heart Sharks, dass sie Björk in Island heiraten und mit David Bowie über das Leben auf dem Mars sinnieren wollten. An großen Träumen scheint es den Wahlberlinern also nicht zu mangeln, was man auch ihren neuen Songs anhört. Wer sich auf Tanz und Träumerei mit den Jungs einlassen möchte, kann dem Indie-Pop-Quartett auf Tour einen Besuch abstatten.

Geschrieben am

18. November 2016, 16:56