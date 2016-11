Der Hyphen, der Bindestrich, ist hier Programm und wie ein Bindeglied, ein Verbindungselement zu verstehen. In diesem Fall: zwischen den Szenen, den Stilen, den Kulturen, den Menschen; wie sie tanzen, singen, feiern. Natürlich klappt eine solche globale Vereinigung am besten im Pop. Darum hat das Quartett aus Nizza sich an der Strahlkraft einer der Größten orientiert: Madonna. Die kann bekanntlich auch Stadion und Club und Ethno und überhaupt alles, und indem Hyphen Hyphen dieser Ikone nur den Geist, nicht aber den Style entleihen, kommt kein Lady-Gaga -Oberflash-Dance-Pop dabei heraus. Sondern ein wild oszillierender Hybrid aus Eurodance, Gospel, Soul und Jazz, der in seinen besten Momenten tatsächlich das Kunststück vollbringt, auf unpeinliche Weise an den Teil der 1990er zu erinnern, der heute gerne verschämt im Schrank versteckt wird. Alles ist umarmend und sprüht nur so vor Freude; der gute Gedanke ist allgegenwärtig. Das mag manchen zu süßlich sein und an christliche Happenings erinnern; dem mitreißenden Sog der zwölf Songs auf »Times« kann man sich aber nur schwer entziehen.