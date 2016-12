Ein aufwühlendes Jahr als Song verarbeitet. Mac McCaughan von Superchunk hat eine kleine Hymne zum Jahreswechsel ins Netz gestellt.

Geschrieben am 28. Dezember 2016, 13:38

Weihnachten ist auch eine Zeit für ernste Gedanken. Mac McCaughan von Superchunk brachte seine zu einem Jahr voller Trauerfälle und Sorgenfalten zu Papier und schrieb einen Song. Schon der Titel bringt dabei die gaze Misere auf den Punkt und blickt trotzig optimistisch, aber nicht ohne Sarkasmus in die Zukunft. In diesem Sinne: »Happy New Year (Prince Can’t Die Again)«