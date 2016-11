Mit ihrem neuen Album »Wilderness« sind Hundreds ein gutes Stück düsterer geworden. Bewusst entfernen sie sich von gewöhnlichen Songstrukturen und Zugänglichkeit und entführen den Hörer tief in ihre bildhaften Klangwelten. Tobias Tißen traf Eva und Philipp Milner vor ihrem Tourstopp im Kölner Stadtgarten.

neuem Album » Wilderness « die eigene Traummaschine angeworfen hat.

Ein dunkler Trampelpfad inmitten eines dichten Waldes. Über den Boden wabert kniehoher Nebel. Leise und unbekannte Geräusche klingen von allen Seiten. Doch da ist ein Licht, das etwas Positives ausstrahlt und den Weg aus der Finsternis leitet. Die Geräusche werden lauter, verdichten sich zu einem allumfassenden Klangteppich – bis man realisiert, dass man lediglich zu den ersten Klängen von Hundreds

Aftermath «.

Wie kaum eine andere Band sind Hundreds Kopfkino-Regisseure, kreieren mit ihren düster-sphärischen Elektro-Pop-Klängen plastische Bilder im Kopf. »Jeder Song hat sein ganz eigenes Bild, seine eigene Farbe«, sagt Eva Milner, die Sängerin des Duos. Für ihren Bruder Philipp, der für die Komposition und Produktion der Musik verantwortlich ist, entwickelt sich dieser spezielle Charakter bereits während der Arbeit an einem Song: »Wenn man beginnt, ist das Bild noch lange nicht da. Es kommt nach und nach, bis schließlich der Moment da ist, in dem man es vor sich hat und nur noch zu Ende malen muss.« Dass die Bilder dieses Mal einen finsteren Charakter besitzen, haben die beiden bewusst entschieden: »Nach der Tour zum letzten Album war uns klar, dass unser nächstes Album elektronischer, wuchtiger und dunkler werden sollte«, erzählt Eva. Gesagt, getan: »Wilderness« ist unnahbarer und fordernder geworden, als noch der Vorgänger

»Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis«, verraten die beiden. Und nicht nur die Musiker selbst, auch ihre Fans sind begeistert, wie die noch laufende Tour zeigt: »Vor allem die neuen Songs, von denen wir wissen, dass sie anstrengender sind, wurden bei den bisherigen Auftritten sehr gut aufgenommen«, erzählt Eva. »Wir haben uns im Vorfeld viele Gedanken um die Liveshow gemacht und geprobt, bis wir ganz sicher waren, dass alles sitzt.«

Bis März touren die Geschwister noch, danach wollen sie sich recht schnell wieder in die Arbeiten zur nächsten Platte stürzen. Auf die Frage, ob dafür bereits ein Konzept stehe, verneint Eva jedoch vehement: »Nein, nein. Es stehen zwei Songskizzen, bei denen wir beschlossen haben, dass wir sie fürs nächste Album benutzen, aber sonst noch überhaupt nichts.« Es bleibt also abzuwarten, ob Hundreds den Nachfolger zu »Wilderness« wieder in helleren Farben malen und damit den Weg zurück in sonnigere Gefilde antreten oder ob sie erneut in wabernde Nebelschwaden und die Schatten des nächtlichen Dickichts eintauchen. Fest steht allerdings: Egal in welche Richtung es geht – in den Bildern, die Hundreds Klänge kreieren, gibt es so viel zu entdecken, dass man eigentlich gar nicht mehr in die Realität zurückkehren möchte.

