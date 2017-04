Ry X und Frank Wiedemann kommen für zwei Konzerte nach Deutschland, um ihren eigensinnigen Mix aus Indietronica und Ambient Pop vorzustellen – Gänsehaut garantiert. Wir präsentieren und verlosen Tickets!

Geschrieben am 11. April 2017, 11:00

Dass sie von gegenüberliegenden Enden des Globus kommen, hört man den Mitgliedern von Howling durchaus an. Ry X wuchs in New South Wales, im Osten Australiens auf. Frank Wiedemann stammt aus dem beschaulichen Karlsruhe und ist bekannt für sein Deep-House-Projekt Âme. Die Weite des Outbacks ist im Sound der beiden ebenso spürbar, wie das kühle Wetter im Südwesten der Republik. Ihr Debüt »Sacred Ground« erschien 2015 auf Monkeytown Records und wurde von der Kritik wohlwollend aufgenommen - ein weiteres Album soll schon bald folgen.



Howling