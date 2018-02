Die gerne auch als »The Wave« zusammengefassten Hardcore-Bands von La Dispute bis Defeater werden nicht zuletzt aufgrund der zerbrechlichen Poetik ihrer Texte gerühmt. Cam Smith ging nicht mit letzteren nur unter dem Projektnamen Hotel Books auf Tour, sondern auch einen weiteren Schritt in Richtung einer Fusion von Emo und Poetry Slam, indem er die Musik – auf »Equivalency« mehr als je zuvor – in den Hintergrund drängt: Während sich die Refrains mancher Songs noch abwechslungsreich zwischen Ambient, Emo-Rock der frühen 2000er und simplen akustischen Gitarrenmelodien bewegen, wird der Sound in den Strophen auf unaufdringliche ambiente Gitarrenflächen oder einzelne Klaviernoten reduziert.Andere Stücke gehören komplett der mal gequält schreienden, mal kontemplativ murmelnden, manchmal verzweifelt brechenden Stimme Smiths. Dessen Gedankenströme widmen sich auf seinem dritten Album vorrangig der Unvereinbarkeit von Kunst und Entertainment, vom Ausdrücken ehrlicher Gefühle und dem Versuch, die Ansprüche eines Publikums zu befriedigen – und natürlich der Liebe, dem Thema, das alle anderen überschattet. Das berührt und kann nicht nur als atmosphärisches Rock-Album, sondern auch als Hörbuch funktionieren. Höchstens die deutlichen christlichen Untertöne mögen manchen verstören. Aber es ist ja nicht so, dass man nicht wüsste, welches Buch normalerweise in Hotelzimmern ausliegt.