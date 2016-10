Hope Sandoval lässt sich gerne Zeit. Bei ihrer Hauptband Mazzy Star vergingen schon mal knapp 17 Jahre bis ein neues Album fertiggestellt wurde. Auch »Until The Hunter« ist erst das dritte Quasi-Solo-Album seit 2001. In der Zwischenzeit hat Sandoval mehreren Bands und Acts ihre markante Stimme geliehen, am prominentesten sind sicherlich ihre Kollaborationen mit Massive Attack . Zudem ist sie eine beliebte Duett-Partnerin, zuletzt auf dem neuen Album der Psychedelic-Wiedergänger Psychic Ills. Doch diesmal dreht sie den Spieß zum ersten Mal um und hat sich mit Kurt Vile einen männlichen Counterpart ins Boot geholt. Der gemeinsame Song »Let Me Get There« bildet den tiefenentspannten, zurückgelehnten Höhepunkt des Albums. Doch zuvor wird man mit dem Album-Opener »Into The Trees« in bedrohlich dröhnenden neun Minuten in eine düstere Zwischenwelt geleitet, sodass man den folgenden, sommerlich-säuselnden Duett-Gesang niemals für möglich gehalten hätte. Die geloopte Stimme und die tiefdunklen Drums erinnern stark an die Zusammenarbeit mit Massive Attack. Doch »Until The Hunter« ist auch das abwechslungsreichste Album im Schaffen Sandovals. Die Songs »The Peasant« und »Treasure« klingen in bester Mazzy Star-Manier angenehm irdisch und entrückt zugleich, bei »A Wonderful Seed« und »I Took A Slip« dagegen erwarten den Hörer versponnener Weirdo-Folk. »Liquid Lady« beendet das Album mit einer besoffen dröhnenden Slide-Gitarre und einem Twin-Peaks-Groove. Es wird bestimmt wieder lange dauern, bis Sandoval mit den Warm Inventions neue Musik veröffentlicht. Viele Jahre, in denen die Popmusik einige aufgeregte Hypes überstehen muss. Die Musik von Hope Sandoval ist die Antithese von Hypes, sie ist stattdessen gehaltvoll, unaufgeregt, stoisch zeitlos und verspielt zugleich.