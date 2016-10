Viel mussten Hooton Tennis Club nicht an der Erfolgsformel ihres Debütalbums »Highest Point In Cliff Town« ändern. Beim Nachfolger »Big Box Of Chocolates« haben sie eigentlich nur die Stellschrauben ein wenig nachjustiert. Die Band um Ryan Murphy und James Madden lässt einfach ihre Pavement-Zitatebene ein Stück weit hinter sich, der schlanke DIY-Ansatz wird zugunsten einer reichhaltigeren Instrumentierung aufgeweicht. Was bleibt, ist lässig abgehangener Schnodder-Pop zwischen überschwänglichem Optimismus und purer Verletzlichkeit, der sich aber nicht zu sehr im Schrammel-Indie verzettelt. Wer will sich auch schon zwischen melodieseligen Britpop-Strukturen und dezenten Dinosaur-Jr-Avancen entscheiden? Das Album badet ausgiebig in der Nostalgiewanne der 1990er und versprüht deshalb eine wohlige Vertrautheit aus Teenagertagen. Wo ist eigentlich mein Teenage-Fanclub-Shirt abgeblieben?