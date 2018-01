Sie wollten nach acht gemeinsamen Jahren und zwei Studioalben einfach keine weitere Psych-Rock-Platte mehr machen und strebten nach Veränderung, ließ die Combo aus Leeds zur Veröffentlichung verlauten. Der Album-Opener »Negative Space« gibt auch sofort die neue Richtung vor: Roboter-Stimme, pluckernde Synthies und eine motorische Drum Machine stimmen den Track komplett auf die Indie-Disco ein. Spätestens, wenn der Gesang einsetzt, ist das LCD Soundsystem tatsächlich nicht mehr weit entfernt. Doch bei den folgenden Songs »Static Resistance« und »Ullswater« erkennt man auch die alten Hookworms wieder – der druckvolle Bandsound, der sich schon immer mehr beim Postpunk als beim Psychedelic-Rock bediente, bildet weiterhin die Grundlage der meisten Lieder. Durch die verwendeten Loops und Samples klingen sie jetzt nur krautiger und dabei zugleich eine Spur zugänglicher.Waren die ersten beiden Alben noch ein Abgleich ihres energetischen Livesounds, so konnten die Songs dieses Mal im eigenen Studio entstehen. Wie hervorragend sich dabei Sänger MJ mit seiner hohen Stimme entfalten kann, wenn er mal nicht mit seiner manchmal leicht enervierenden Gesangsart den Anpeitscher gibt, zeigt sich bei »Each Time We Pass«, einem zurückgelehnt-melancholischen Electro-Pop-Hit, der das Repertoire der Band glänzend erweitert. Indie-Fans, die sich bisher vergeblich ein zweites Album von The Postal Service gewünscht haben, sollten sich den Song anhören. Und danach den ganzen Rest.