Als Tochter von Sex-Pistol-Mitglied Paul Cook stammt Hollie Cook aus dem Punk-Hochadel. Obwohl sie erste Banderfahrungen beim Comeback der Slits gesammelt hat, bewegt sie sich solo lieber in einer selbst geschaffenen Cartoon-Welt aus Reggae und Pop. Steffen Greiner sprach mit ihr über Familienverpflichtungen und ihr neues Album »Vessel Of Love«.





Die Cooks sind noch lange nicht die Osbournes, aber dennoch sehr umtriebig: Hollies Mutter Jeni stand als Backgroundsängerin mit den New Romantics vom Culture Club auf der Bühne – deren Sänger Boy George ist Hollies Patenonkel. »Eine TV-Show könnte man locker aus uns machen«, sagt Hollie. Stattdessen brachte Familienfreundin und Punk-Pionierin Ari Up die junge Hollie zur damals kurzzeitig wiedervereinigten All-Female-Postpunk-Legende The Slits: »Es war schön, dass meine erste Banderfahrung von einer solchen Sicherheit geprägt war und dass ich an der Seite dieser erfahrenen, besonderen Frauen erwachsen werden durfte.« Prinzipiell hat Hollie Cook es ganz gut getroffen: Mit 19 fing sie bei den Slits an, brachte mit 25 ihr erstes Soloalbum raus, hat insgesamt eine umwerfende Erscheinung und ein tolles Händchen für Pop. Scheiße ist nur, dass der eigene Vater 40 Jahre nach seiner Großtat – den Sex Pistols – mit ihr um die Musikpresse konkurriert. Doch ganz so weltbewegend wie die Musik der Sex Pistols, deren einzige Platte im Herbst 1977 erschien und damals Punk definierte, ist Hollie Cooks jenseitig-poppiger Reggae dann doch nicht. Will er auch gar nicht sein. Trotzdem stehen im Hause Cook die Zeichen mittlerweile auf Generationswechsel: »Mein Vater hat gerade wieder angefangen, Musik zu machen – und wird in jedem Interview nach mir gefragt.« Dabei lacht Hollie ihr irgendwie verschüchtertes und doch schallend lautes Kneipenlachen. »Fuck you, Dad, so geht es mir die ganze Zeit!«Die Cooks sind noch lange nicht die Osbournes, aber dennoch sehr umtriebig: Hollies Mutter Jeni stand als Backgroundsängerin mit den New Romantics vom Culture Club auf der Bühne – deren Sänger Boy George ist Hollies Patenonkel. »Eine TV-Show könnte man locker aus uns machen«, sagt Hollie. Stattdessen brachte Familienfreundin und Punk-Pionierin Ari Up die junge Hollie zur damals kurzzeitig wiedervereinigten All-Female-Postpunk-Legende The Slits: »Es war schön, dass meine erste Banderfahrung von einer solchen Sicherheit geprägt war und dass ich an der Seite dieser erfahrenen, besonderen Frauen erwachsen werden durfte.«

Dabei war Cook als Teenie unendlich schüchtern – erst das Singen im Schulchor veränderte das. Ihre eigene Stimme entdeckte sie schließlich im Reggae: »Meine Stimme fühlt sich bei dieser Musik einfach wohl. Es ist rebellisch, reflektiert, spirituell, hart, kräftig – vielleicht muss man so sein, um Reggae zu singen.«



Seit 2011 arbeitet sie mit dem Produzenten Prince Fatty zusammen, bekannt für Synthie-lastigen Vintage-Dub. Ihren Stil nennt sie Tropical Pop. Wie jeder gute Reggae-Sound diesseits von Shaggy balanciert er zwischen Trauer und Glück. »Angel Fire«, der Opener ihres dritten Albums »Vessel Of Love«, findet einen irgendwie außerweltlich schwebenden Sound kurz vor der Psychose. »Ich bin froh, dass ich meinen Wahnsinn musikalisch ausleben kann«, sagt Hollie, grinst breit und sieht kurz beinahe so glamourös aus wie die Meerjungfrau-Cartoon-Version ihrer selbst auf dem Cover. »Ich bin eine ziemlich alberne Person und nehme mich selbst nicht so ernst. Man sieht ja eher dämlich aus, wenn man sich zu ernst nimmt. Es sei denn, man ist wirklich gut darin, cool zu sein, und weißt du – ich bin’s nicht.« Gut so: Cheesiness und Anspruch, Cartoon und Glam, Banales und Kompliziertes finden auf »Vessel Of Love« zu einer Feelgood-Musik zusammen, die nicht vergisst, warum das gute Gefühl überhaupt nötig ist.