Der Kölner Stadtanzeiger berichtet, dass Holger Czukay tot in seiner Wohnung in Weilerswist aufgefunden wurde. Der Mitbegründer der legendäre Krautrock-Combo Can lebte dort in einem umgebauten Kino, das zuvor auch das Studio der Band beheimatet hatte. Czukay wurde 79 Jahre alt. Bereits am 28. Juli diesen Jahres war seine Frau Ursula mit 55 Jahren verstorben.