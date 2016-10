Seit 2008 konkurrieren M.C. Taylor und Kristian Matsson alias The Tallest Man On Earth um das stimmliche Erbe des legendären Bob Dylan. Wo Matsson sich inzwischen musikalisch breiter aufstellt und auch dem Pop nicht abgeneigt ist, verwaltet Taylor mit seiner Band Hiss Golden Messenger die goldene Tradition: Auch das inzwischen siebte Album »Heart Like A Levee« wandelt unbeirrt auf formschön-filigranen Pfaden großer amerikanischer Musik.



Taylors Version von Country speist sich auch 2016 aus Einflüssen aus Blues und Folk, lässt immer wieder dezent soulige Strukturen anklingen und verschreibt sich keiner Konvention, außer der eigenen. Die Songs erzählen von allgegenwärtig menschlichen Themen wie dem Aufbrechen und Heimkommen, Vertrauen und Schuld, Aufrichtig- und Bodenständigkeit und verkörpern so auch lyrisch den Spirit der Allman Brothers und immer wieder auch eines Bob Dylan. Rundum stilvoll instrumentiert Taylor seine Weisen in organisch-puren Arrangements aus Gitarre, Klavier und etwas Percussion - »Heart Like A Levee« ist große Americana-Kunst und ein Fest für die Ohren.