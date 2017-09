Der Singer/Songwriter MC Taylor, der das Projekt Hiss Golden Messenger maßgeblich leitet, hat kaum zwölf Monate nach dem Album »Heart Like A Levee« schon wieder genug neue Songs am Start, um erneut die Geschmacksfrage zu erörtern. Wie üblich wird er dabei umringt von einer Gruppe von Musikern (Chris Boerner, Scott Hirsch, Josh Kaufman und Darren Jessee) und in Produktionsfragen unterstützt von Brad Cook (Megafaun). Das Ergebnis ist spektakulärer, als die unaufdringliche Mischung aus Ryan Adams Bonnie »Prince« Billy und Howe Gelb zunächst anmutet.Denn sowohl die Sounds, die Stimmung als auch die äußerst gefälligen Gesangsharmonien der Vergangenheit einzufangen und sie dreist in der Gegenwart erneut auszubreiten kann nicht mit träger Geselligkeit, sondern nur mit harter Arbeit und viel Musikverständnis funktionieren. Klar, man kann sich auch durch zwei Dutzend Platten von irgendwelchen anderen Folkmusikern der Neuzeit hören und ähnliche Saturation erfahren, aber Hiss Golden Messenger bringt die wichtigsten Elemente in einem geschmackvollen Derivat äußerst konzentriert zusammen. Progressiv oder gar Avantgarde ist das sicher nicht, dafür aber geschmackvoll und ziemlich stilsicher.