Um den Stand der Dinge in Sachen filigraner Indie- und Electro-Pop zu checken, kommt dieses Konzertpaket gerade richtig: Sowohl die Kanadier Highs als auch die Frankfurter Newmen haben gerade ihre hierzulande erste große Veröffentlichung am Start und durchaus das Zeug dazu, auch in größeren Kontexten für Furore zu sorgen. Ob ihr das auch so seht, könnt ihr auf der gemeinsamen Tour der beiden Bands herausfinden.

18. November 2016, 16:19