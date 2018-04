Am 13. April versammelt sich einmal mehr alles, was in der Pop-Welt (und darüber hinaus) Rang und Namen hat in Kalifornien, um beim Coachella 2018 auf der Bühne zu stehen – oder auch, um sich als Gast unter die Menge zu mischen. Das Festival mag bei vielen Promis hoch im Kurs stehen und dementsprechend einen eher polarisierenden Ruf haben, was hier in Programm aufgefahren wird, ist allerdings über jeden Zweifel erhaben. Neben Superstars wie Beyoncé oder Eminem findet man hier mit Bands wie The War On Drugs, alt-J, Haim, Fleet Foxes oder Portugal. The Man auch jede Menge gute Gitarrenmusik.



Da eine Reise nach Kalifornien nicht mal ebenso zu machen ist, steht hierzulande der Livestream ganz hoch im Kurs. Über den lassen sich nämlich ohne Umschweife viele der Shows am heimischen Bildschirm mitverfolgen. Wer zwischen dem 13. und dem 15. April einschalten möchte, muss dafür lediglich den YouTube-Kanal des Festivals abrufen und den Livestream auswählen. Dort wird man auch wie gewohnt zahlreiche Interviews mit vielen der Acts finden.