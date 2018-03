Wem »Goodbye Christopher Robin« im vergangenen Jahr viel zu dramatisch war, wird sich über diese »Winnie The Pooh«-Version ganz sicher freuen. Disney bringt im Sommer »Christopher Robin« ins Kino und zeigt jetzt einen ersten Teaser. Der Titelheld, gespielt von Ewan McGregor, ist erwachsen geworden, hat eine Familie und muss sich mit einem verständnislosen Boss herumschlagen. Christopher kann wegen eines Arbeitstermins am Wochenende nicht zu einem Wochenendausflug mit seiner Tochter und seiner Frau. Als er im Park Trübsal bläst, taucht sein guter alter Freund Pooh auf. Das Wiedersehen ist vorerst nur ganz kurz, aber es ist unglaublich niedlich.

Der Film mutet ein wenig an wie die Peter-Pan-Variante »Hook« mit Robin Williams. Wir sind jedenfalls sehr gespannt, wie sich die Geschichte entwickelt, ob Disney es schafft, den Kitsch in Grenzen zu halten und vor allem, wie die anderen Charaktere wie Tigger, Ferkel und I-Ah aussehen werden. Außerdem sollte man den Film auf Englisch schauen gehen, denn Jim Cummings leiht, wie schon in den vergangenen 30 Jahren, Pooh seine Stimme. »Christopher Robin« startet am 16. August in den deutschen Kinos.