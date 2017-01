(Ent-)Warnung vorweg: Wem vor Jahren schon die HGich.T -Smasher »Hauptschuhle« oder »Tutenchamun« auf den Zeiger gingen, der möge weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen. Wer aber nach mittlerweile vier HGich.T-Alben immer noch nicht genug hat, dem sei nicht nur zur erfolgreichen Lobotomie gratuliert – der bekommt auch den gewohnten Fix: stumpfe Gaga-Beats mit gelegentlichen Oriental-Vibes und dazu Texte, die auf einem rosa Einhorn rückwärts auf der Grenze zwischen Debilität und Weisheit herumkullern. Oder so. Zugegeben: Irgendwie ist es schon ganz witzig, wie die Hamburger entweder Themen wie Probleme in der Entzugsklinik ins Lächerliche ziehen oder aber absurde Inhalte mit vollkommenem Ernst behandeln, wie etwa die Unvereinbarkeit, gleichzeitig mit Playmobil- und He-Man-Figuren zu spielen. Man will nicht lachen, muss es aber doch – als würde ein schlechter Manndie Treppe herunterfallen. Und wer das Ganze für voll nimmt, kann auch musikalische Weiterentwicklung erkennen, wenn Metal-Gitarren eingestreut werden oder »Skeletor« auf einem Powerballaden-Riff endet. Bleibt halt nur die Frage, wer HGich.T wirklich für voll nimmt. Fans? Label? HGich.T selbst? Dreimal nein? Na dann. Und könnten jetzt mal endlich bitte alle weitergehen?