Mit einem Buch und den ersten beiden Teilen der »Hexadic«-Serie hat der Free Folker Ben Chasny alias Six Organs Of Admittance sein eigens entwickeltes Kompositionssystem in der nordamerikanischen Heavy-Psych-Szene bisher beworben. Er entwickelte formbare Schablonen für die Gitarre, ob akustisch oder verzerrt, die alle einen kryptisch-rituellen Tenor verfolgen, sich aber immer wieder von neuen Warten aus betrachten lassen. So die Theorie. Auf »I« und »II« nahm sich Chasny dieser Aufgabe des Aufschlüsselns selbst an und zog Keiji Haino, Earth und Sightings hinzu, mit gemischten Ergebnissen. Hier prallte Noise-Rock auf experimentellen Folk und brutzelte psychedelisch vor sich hin – in seiner ganzen Ästhetik völlig dem Rauschen von zeitgenössischen Bands wie Sunburned Hand Of The Man oder frühen Animal Collective verpflichtet.Der dritte Teil geht nun deutlich ruhiger zu Werke und holt neben dem sphärischen Hall vom Moon Duo (»Square Of The Sun«) auch das reduzierte Gezupfe des bhutanischen Gitarristen Tashi Dorji (»KO«) an Bord. Vom Trio Stephen O'Malley (Sunn O)))), Tim Wyskida (Blind Idiot God) und Toningenieur-Legende Marc Urselli wird an Bohren & Der Club Of Gore erinnerndes Dröhn-Potenzial aus Chasnys hexadischem System gekitzelt (»Solastalgia«). Das klingt beim Lesen leider alles viel aufregender als beim Hören. Denn auch wenn man sich einiges bei diesem kompositorischen System gedacht hat, wird am Ende wenig transportiert. »Hexadic III« mäandert, grummelt und wirkt verhalten experimentell, bleibt damit aber deutlich hinter den vorigen Teilen und einem wirklich interessanten kompositorischen Ansatz zurück.