Gab es, abgesehen von den Fans, noch andere Dinge, die dir Kraft gegeben haben, um durchzuhalten? Ich habe in den letzten Jahren von Simon gelernt, dass das Leben ein echtes Privileg ist. Wenn wir live auftreten, nehme ich mir immer einen Moment, um darüber zu sprechen. Denn wir müssen begreifen, dass wir nicht unsterblich sind. Wir alle glauben das, bis etwas passiert. Aber nichts ist selbstverständlich. Und wenn man darüber nachdenkt, fängt man an, alles anders zu sehen.

Hast du während des Aufnahmeprozesses daran gedacht, doch mit Her aufzuhören? Natürlich. Es ist so schwer ohne Simon. Aber ich habe immer versucht, mich daran zu erinnern, welchen Blick Simon und ich auf das Leben hatten. Es ging uns immer um Hoffnung und Menschlichkeit. Simon hat sich nie beklagt, obwohl er derjenige war, der krank war und dem es manchmal sehr schlecht ging. Er hat immer versucht, anderen zu helfen. Ich hatte letztes Jahr die Möglichkeit, ein wenig auf Tour zu gehen, nachdem er gestorben war. So viele Fans haben mir dabei gesagt, dass sie unsere Sichtweise verstehen und sie ihnen positive Energie vermitteln würde. Diese Resonanz hat mich darin bestärkt, weiterzumachen.

Warum hast du dich nach dem Tod von Simon dafür entschieden, Her fortzusetzen? Weil es so viele Songs gab, die noch nicht veröffentlicht waren. Außerdem hatten Simon und ich beschlossen, dass es irgendwann ein Album geben würde. Aber ich wollte auch weitermachen, weil ich wusste, dass es mir in meiner Trauer helfen würde, bei Konzerten und in Interviews über ihn zu sprechen. Ich wollte Her unbedingt fortführen , um Simon ein bisschen länger bei mir behalten zu können.

Kommen wir auf das Album zu sprechen. Wie viele Songs waren bereits fertig, und wie viele musstest du neu schreiben?

Es waren eigentlich schon alle Songs fertig. Aber sie waren noch nicht gut genug für ein Album. Ich musste noch an ihnen feilen. An einem bestimmten Punkt des Aufnahmeprozesses habe ich zudem das Bedürfnis verspürt, Songs für Simon zu schreiben. Deswegen habe ich zwei Stücke für ihn aufgenommen. Dabei handelt es sich um die beiden Bonus-Tracks »Shuggie« und »Together«. Es war sehr bedeutend für mich, das zu machen. Denn als ich seine Notizen las, stellte ich fest, dass noch viele Gitarren-Akkorde und Texte existierten, die noch nicht Teil eines Songs geworden waren. Ich wollte sie zum Leben erwecken. Das war wirklich wichtig. Denn ich wusste, dass es wahrscheinlich die letzte Möglichkeit sein würde, das zu tun.

Als die Single »Neighbourhood« erschien, hast du auf Facebook gepostet: »›Neighbourhood‹ is a message of inclusivity, acceptance and unity.« Warum war dir diese Feststellung so wichtig?

Ich schrieb diesen Song, nachdem ich eine Dokumentation über Astronauten gesehen hatte. Darin zeigt ein Astronaut, aus dem Weltall betrachtet, die Grenzen auf der Erde. Durch diese Perspektive gesehen, fühlt es sich sehr dumm an, dass es so viele Grenzen auf der Welt gibt. Deswegen geht es in diesem Stück darum, zu versuchen, Menschen nicht voneinander zu trennen, sondern sie beieinanderzuhalten. Wie alle anderen Songs auf dem Album handelt das Stück von Hoffnung und vom Leben. Ich versuche, damit eine positive Botschaft zu vermitteln. Es kommt grundsätzlich auf den Standpunkt an, wie man über Dinge sprechen möchte. Ich hätte darüber klagen können, wie negativ sich Grenzen auswirken. Aber ich habe es bevorzugt, darüber zu singen, wie großartig es ist, zusammenzuhalten. Simon und ich mögen es sehr, wenn der Hörer sich seine eigene Meinung über einen bestimmten Song bilden kann. »Five Minutes« oder »Quite Like« könnten von einer Menge Dinge handeln. Wir haben natürlich an ganz konkrete Sachen gedacht, als wir die Stücke geschrieben haben. Aber wir wollten uns auf eine poetische Weise ausdrücken, die mysteriös bleibt.

Euer Name, eure Musik und euer Artwork beziehen sich stark auf Frauen. Außerdem habt ihr spezielle Playlists weiblicher Künstlerinnen erstellt und Patti Smith sowie Erykah Badu als wichtige Inspirationsquellen genannt. Woher kommt dieser Fokus auf das Feminine?

Frauen waren ein sehr großer Einfluss für Simon und mich. Wir entschieden uns für den Namen Her erst, nachdem wir bereits über 20 Songs aufgenommen hatten. Als wir uns dann die Texte anschauten, stellten wir fest, dass sie auf eine sehr liebevolle Weise von Frauen handeln. Deswegen haben wir uns Her genannt. Außerdem waren wir von der Vorstellung begeistert, die Leute damit zu überraschen, dass sich hinter dem Namen Her zwei Männer verbergen.

Welche weiteren wichtigen Einflüsse gab es außer Patti Smith und Erykah Badu für Her?

Massive Attack waren wirklich wichtig für uns. Außerdem war Shuggie Otis ein bedeutender Einfluss. Das ist ein Künstler, den Simon sehr geliebt hat. The Whitest Boy Alive wären auch zu nennen. Wir waren vielleicht so etwas wie Groupies von ihnen. Denn jedes Mal, wenn sie nach Frankreich kamen, sind wir zu ihren Konzerten gegangen.

Wird es in Zukunft weitere Her-Alben geben?

Ich habe bereits einige neue Songs und Texte geschrieben. Aber es ist viel zu früh, um zu sagen, was daraus wird. Ich würde liebend gerne mit Her weitermachen. Denn diesen Kampf wird der Krebs nicht gewinnen.