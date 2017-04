Es ist viel passiert in den letzten zwei Jahren bei diesem Kölner Songwriter. Nachdem Fabio Bacchet jahrelang solo als Hello Piedpiper unterwegs und bei Konzerten die Loopstation sein einziger Begleiter war, hat er seit 2015 ein Trio. Zusammen mit Guido Sprenger an Gitarre und Piano sowie Lukas Hoffmann am Schlagzeug wurde auch das aktuelle Album »The Raucous Tide« eingespielt, das an diesem kühlen Sonntagabend im Artheater vorgestellt wird.Schon beim Support ist klar, dass es sich hier nicht nur um ein Heimspiel, sondern vielmehr eher um eine Familienangelegenheit handelt. Gemeinsam mit Stefan Honig, der trotz leichter Erkältung ein sehr überzeugendes, halbstündiges Solo-Set präsentiert, veranstaltete Bacchet unlängst zum fünften Mal das Kölner Melodica Festivals und auch in der Vergangenheit waren beide schon oft zusammen auf Tour. Klar, dass man sich da gegenseitig aushilft.Hello Piedpiper eröffnen mit »The Fear«, einem Lied des neuen Albums, das allerdings schon seit einigen Jahren zum Live-Repertoire zählt. In der Bandbesetzung darf es erstmals so voll und ausgefeilt klingen, wie es gemeint ist. Überhaupt fällt rasch auf, wie wichtig und richtig dieser Schritt weg von der Solo-Show war. Was man hier im Artheater erlebt ist fein arrangierter Folk, der seine musikalisch Inspiration nicht selten in den Sechzigern findet, während die Themen der Texte, wie im Fall des einnehmenden »Lampedusa«, direkt aus der Gegenwart stammen. Vergleiche mit den Fleet Foxes fallen einem ein, und auch an The Black Atlantic denkt man stellenweise, deren Sänger Geert van der Velde passender Weise auch in Köln zu Gast ist und für einen Backgroundchor auf die Bühne kommt.Lobende Erwähnung verdient an diesem Abend auch die Lichttechnik, die den Auftritt in sehr atmosphärische Farben taucht und so deutlich mehr leistet, als das bei Shows dieser Größenordnung üblicherweise der Fall ist. Ein richtiges Heimspiel mit allem was dazu gehört. Später widmet Bacchet den beschwingten Titeltrack seines neuen Albums dann noch seinem frisch geschlüpften Sohn: It’s a family affair! So soll es sein.