Zwei Hände, eine Stimme und das, was die Köpfe der Zuschauer daraus machen. So beschreibt Fabio Bacchet sein Singer/Songwriter-Projekt Hello Piedpiper. Mit dem neuen Album »The Raucous Tide« kommen jetzt die Stimmen eines ganzen Chors. Wer die Kölner Band auf der Bühne erleben möchte, hat bei einem dieser Termine die Chance.

18. Oktober 2017, 11:00